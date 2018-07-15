«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair

Во время полета из Дублина в хорватский Задар на борту самолета компании Ryanair произошло ЧП. По неизвестным причинам самолет начал резко терять высоту. В результате, за семь минут самолет снизился с 11 300 метров до 3 000. Об этом пишет BBC.

В результате ЧП 33 пассажира рейса FR7312 получили травмы (всего на самолете находилось 189 человек). Самолет совершил вынужденную посадку во Франкфурте, пострадавшие — некоторые с кровотечением из ушей — были госпитализированы.

"Мы поднялись на борт, мы летели, и вдруг — сверху выпали кислородные маски. 15 минут мы оставались в полной темноте, не было никаких объявлений, только слышны были крики людей, — рассказывает очевидец Сара Макгарри. — На борту находились дети и новорожденный младенец, люди кричали, целых 15 минут мы не знали, что происходит. Потом нам сообщили, что мы направляемся в Германию".

A picture from one of the passengers of the flight FR7312, from Dublin to Zadar. She cannot fly due her injuries. We are still in the Frankfurt-Hahn. No information, no alternatives, no place to rest. #Ryanair#nightmare@Ryanair pic.twitter.com/zcdNGHS1VF— Minerva Galvan (@Maingd) 14 июля 2018 г.

После инцидента пассажиры рассказали, что их оставили в аэропорту без помощи: им не предоставили достаточно еды и воды, спать пришлось прямо на полу или на раскладушках. В Ryanair, в свою очередь, пообещали предоставить пострадавшим номера в отелях, но предупредили о нехватке мест.