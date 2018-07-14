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Часть Крыма оказалась обесточена
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Часть Крыма оказалась обесточена 

Рамблер 1 час назад
Жители Сакского района и Евпатории остались без света из-за отключения высоковольтной линии электропередач, сообщили в Минэнерго, передает РИА Новости.
Утром в субботу, в 10:47 сработала система противоаварийной защиты, в итоге отключились высоковольтные линии электропередач классом напряжения 110 киловольт «Холодильник — Кристалл», «Евпатория — Холодильник» и «Мойнаки — Евпатория», принадлежащие ГУП РК «Крымэнерго». По данным Минэнерго, мощность отключенных потребителей — 33 мегаватта.
Подача электричества возобновилась в 10:53, но подстанция «Холодильник» пока обесточена.
>> В Крыму произошел блэкаут
Ранее отключение электроэнергии произошло в Крыму 13 июня. Причиной его стала авария на подстанции «Тамань» на Кубани, тогда без света остались Севастополь и несколько районов Симферополя, а также часть Краснодарского края.
Комментарии53  Ещё 12 источников 
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