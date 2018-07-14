Часть Крыма оказалась обесточена

Жители Сакского района и Евпатории остались без света из-за отключения высоковольтной линии электропередач, сообщили в Минэнерго, передает РИА Новости

Утром в субботу, в 10:47 сработала система противоаварийной защиты, в итоге отключились высоковольтные линии электропередач классом напряжения 110 киловольт «Холодильник — Кристалл», «Евпатория — Холодильник» и «Мойнаки — Евпатория», принадлежащие ГУП РК «Крымэнерго». По данным Минэнерго, мощность отключенных потребителей — 33 мегаватта.

Подача электричества возобновилась в 10:53, но подстанция «Холодильник» пока обесточена.