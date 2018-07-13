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Экс-премьер Пакистана арестован в аэропорту
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Экс-премьер Пакистана арестован в аэропорту 

Национальная Служба Новостей 7 часов назад
Фото: nsn.fm
Полиция Пакистана арестовала экс-премьера страны Наваза Шарифа, который был заочно приговорен к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, сразу после его возвращения на родину, передает Интерфакс.
Шариф возвратился в страну вместе со своей дочерью Марьям. Полиция арестовала их в Международном аэропорту Лахор и конфисковала паспорта.
Наваз Шариф и его дочь будут отправлены в тюрьму в районе Адиала близ Исламабада.
68-летний Миан Мохаммад Наваз Шариф — пакистанский политик и бизнесмен, лидер Пакистанской мусульманской лиги (Наваза Шарифа), четырежды премьер-министр Пакистана.
28 июля 2017 года был отстранен от должности Верховным судом Пакистана по результатам антикоррупционного расследования, инициированного после утечки конфиденциальной информации панамской компании Mossack Fonseca в апреле 2016 года. Опубликованные документы указывали на то, что его дети владеют несколькими офшорными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах. В отношении бывшего премьер-министра суд постановил возбудить уголовное дело.
6 июля 2018 года находящийся в Великобритании Наваз Шариф был заочно приговорён в Пакистане к десяти годам тюрьмы и штрафу в размере 10,6 млн долларов по обвинению в коррупции.
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