Коллекторы устроили москвичу гей-травлю за чужой долг

Коллекторы вымогают у москвича чужой долг, грозя ему «гей-террором». Об этом он сам рассказал каналу «360».

По словам 25‐летнего музыканта по имени Антон, некоторое время назад его друг взял микрокредит в размере 26 тысяч рублей, а «контактным лицом» без предупреждения указал товарища, оставив банкирам номер его телефона.

Свой же телефон друг москвича отключил, а долг не вернул. Первым Антону позвонил сотрудник микрофинансовой организации, «вежливо» попросивший того вернуть долг товарища. Однако далее молодой человек, не намеревавшийся выплачивать чужую задолженность, начал получать многочисленные звонки и СМС-сообщения от коллекторов.

Среди прочих угроз Антон получил обещание, что его семья и работа будут «растрепаны», а также, что его анкета может появиться «на всех гей-сайтах».

«А информацию о твоих шалостях, уж поверь, разнесем по социальным сетям среди всех твоих знакомых», — предупредили вымогатели.

Молодой человек обратился в полицию с заявлением, однако в ответ получил лишь совет «не обращать внимание» на угрозы коллекторов или сменить номер телефона.