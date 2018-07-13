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Коллекторы устроили москвичу гей-травлю за чужой долг
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Коллекторы устроили москвичу гей-травлю за чужой долг 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Коллекторы вымогают у москвича чужой долг, грозя ему «гей-террором». Об этом он сам рассказал каналу «360».
По словам 25‐летнего музыканта по имени Антон, некоторое время назад его друг взял микрокредит в размере 26 тысяч рублей, а «контактным лицом» без предупреждения указал товарища, оставив банкирам номер его телефона.
Свой же телефон друг москвича отключил, а долг не вернул. Первым Антону позвонил сотрудник микрофинансовой организации, «вежливо» попросивший того вернуть долг товарища. Однако далее молодой человек, не намеревавшийся выплачивать чужую задолженность, начал получать многочисленные звонки и СМС-сообщения от коллекторов.
Среди прочих угроз Антон получил обещание, что его семья и работа будут «растрепаны», а также, что его анкета может появиться «на всех гей-сайтах».
«А информацию о твоих шалостях, уж поверь, разнесем по социальным сетям среди всех твоих знакомых», — предупредили вымогатели.
Молодой человек обратился в полицию с заявлением, однако в ответ получил лишь совет «не обращать внимание» на угрозы коллекторов или сменить номер телефона.
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