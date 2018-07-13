В Крыму вынесли приговор украинскому диверсанту

В Крыму вынесли приговор украинцу Панову за подготовку диверсий

Гражданин Украины Евгений Панов приговорен Верховным судом республики Крым к восьми годам колонии за подготовку диверсий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Панов, который не признает вины, обвиняется по нескольким статьям УК РФ: подготовка диверсий, в том числе в составе организованной группы; приготовление к преступлению и покушение на преступление; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов; контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ.

В августе 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. По делу о подготовке диверсий были задержаны граждане Украины Андрей Захтей и Евгений Панов.

Захтей ранее заключил досудебное соглашение со следствием. Обвиняемый дал показания о подготовке украинской разведкой серии взрывов на полуострове. В феврале Верховный суд Крыма приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима.