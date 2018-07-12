В Солсбери произошел новый инцидент

Полиция графства Уилтшир сообщила об инциденте с участием 30-летнего мужчины в ресторане «Зизи» (Zizzi) в английском городе Солсбери, в котором 4 марта обедали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По данным Sky News, на место прибыли службы экстренной помощи, передает ТАСС

Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. В мае оба были выписаны из больницы, их местонахождение неизвестно.

4 июля в британском городе Эймсбери, который расположен рядом с Солсбери, были обнаружены два человека, подвершиеся воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества.

Позднее сообщалось, что в британской полиции не имеют информации, которая позволила бы связать инциденты в Эйсбери и Солсбери. При этом, как пишет британская газета The Sun, пострадавшие в Эймсбери демонстрируют симптомы, схожие с теми, что были у Скрипалей.