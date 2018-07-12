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В Солсбери произошел новый инцидент
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В Солсбери произошел новый инцидент 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Полиция графства Уилтшир сообщила об инциденте с участием 30-летнего мужчины в ресторане «Зизи» (Zizzi) в английском городе Солсбери, в котором 4 марта обедали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Местные правоохранительные органы заверили, что приняты все необходимые в таких случаях меры предосторожности, передает РИА «Новости».
>> В России усмотрели провокацию в отравлении в Эймсбери
По данным Sky News, на место прибыли службы экстренной помощи, передает ТАСС.
Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. В мае оба были выписаны из больницы, их местонахождение неизвестно.
4 июля в британском городе Эймсбери, который расположен рядом с Солсбери, были обнаружены два человека, подвершиеся воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества.
Позднее сообщалось, что в британской полиции не имеют информации, которая позволила бы связать инциденты в Эйсбери и Солсбери. При этом, как пишет британская газета The Sun, пострадавшие в Эймсбери демонстрируют симптомы, схожие с теми, что были у Скрипалей.
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