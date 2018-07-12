В Киеве автомобиль сбил митингующих около Рады

Автомобиль, в котором находился депутат Верховной рады Украины Павел Пензенык, сбил людей в правительственном квартале в центре Киева, где проходит митинг, следует из видеотрансляции агентства УНН.

"Пострадавших уже забрала скорая. В автомобиле (который совершил ДТП — ред.) есть люди", — заявила депутат Рады Оксана Продан в эфире.

Как передает корреспондент РИА Новости, в автомобиле находился депутат Рады, исполняющий обязанности главы комитета Рады по вопросам регламента Пензенык. Его вывели в сопровождении полиции. Водитель остался в машине.

При этом очевидцы сообщают, что наезд на активистов "Автоевросилы" произошел, когда они пытались заблокировать выезды из здания парламента. По их словам, пострадали два человека, у одного — открытый перелом ноги.

Как следует из видеотрансляции, после ДТП произошла потасовка между правоохранителями, которые кордоном окружили автомобиль, и активистами. В данный момент митингующие ждут приезда начальника Печерского райотделения полиции.