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В Киеве автомобиль сбил митингующих
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В Киеве автомобиль сбил митингующих около Рады 

РИА Новости 12 июля 2018
Фото: РИА Новости
Автомобиль, в котором находился депутат Верховной рады Украины Павел Пензенык, сбил людей в правительственном квартале в центре Киева, где проходит митинг, следует из видеотрансляции агентства УНН.
"Пострадавших уже забрала скорая. В автомобиле (который совершил ДТП — ред.) есть люди", — заявила депутат Рады Оксана Продан в эфире.
Как передает корреспондент РИА Новости, в автомобиле находился депутат Рады, исполняющий обязанности главы комитета Рады по вопросам регламента Пензенык. Его вывели в сопровождении полиции. Водитель остался в машине.
При этом очевидцы сообщают, что наезд на активистов "Автоевросилы" произошел, когда они пытались заблокировать выезды из здания парламента. По их словам, пострадали два человека, у одного — открытый перелом ноги.
Как следует из видеотрансляции, после ДТП произошла потасовка между правоохранителями, которые кордоном окружили автомобиль, и активистами. В данный момент митингующие ждут приезда начальника Печерского райотделения полиции.
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