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Женщина погибла в мусоропроводе элитного дома в Нью-Йорке
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Женщина пролетела 27 этажей в мусоропроводе в элитном доме на Манхэттене 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в последний раз женщина выходила из лифта на 27 этаже.
Тело женщины было обнаружено в мусороуборочном комбайне в элитном доме на Манхэттене в США.
По данным издания Daily Mail, это 48-летняя Лара Приходько. Она жила в этом доме на протяжении полугода в квартире на 27 этаже.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в последний раз женщина выходила из лифта. Судя по кадрам, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
По предположению сотрудников полиции, пьяная женщина могла сама забраться в мусоропровод.
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