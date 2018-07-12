Женщина погибла в мусоропроводе элитного дома в Нью-Йорке

Женщина пролетела 27 этажей в мусоропроводе в элитном доме на Манхэттене

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в последний раз женщина выходила из лифта на 27 этаже.

США. Тело женщины было обнаружено в мусороуборочном комбайне в элитном доме на Манхэттене

По данным издания Daily Mail, это 48-летняя Лара Приходько. Она жила в этом доме на протяжении полугода в квартире на 27 этаже.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в последний раз женщина выходила из лифта. Судя по кадрам, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По предположению сотрудников полиции, пьяная женщина могла сама забраться в мусоропровод.