Судмедэксперт ответит за «пьяного» мальчика

Сегодня Генпрокуратура утвердила соответствующее обвинение против Михаила Клейменова , заведующего железнодорожным отделением Бюро судебно-медицинских экспертиз.

По версии прокуроров, при проведении экспертизы тела шестилетнего ребенка, погибшего в резонансном ДТП в Балашихе , Клейменов использовал металлический черпак для забора крови, что является нарушением «установленного порядка».

Именно это и стало причиной того, что последующий анализ показал наличие в крови мальчика алкоголя — черпак из металла привел к спиртовому брожению в ней и, как следствие, образованию этилового спирта и ацетальдегида.

Также Генпрокуратура винит Клейменова в том, что он не обеспечил направление крови ребенка в судебно-химическую лабораторию незамедлительно, а совокупность его ошибок привела к процессуальной проверке родителей погибшего мальчика, причинившей им «глубокие душевные переживания и существенный моральный вред».

Уголовное дело против судмедэксперта было направлено для рассмотрения в Железнодорожный городской суд Московской области