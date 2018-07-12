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Судмедэксперт ответит за «пьяного» мальчика
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Судмедэксперт ответит за «пьяного» мальчика 

Рамблер 8 часов назад
Фото: vk.com/Михаил Клейменов
Генеральная прокуратура России обвинила судмедэксперта по делу «пьяного мальчика» в халатности, сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодня Генпрокуратура утвердила соответствующее обвинение против Михаила Клейменова, заведующего железнодорожным отделением Бюро судебно-медицинских экспертиз.
По версии прокуроров, при проведении экспертизы тела шестилетнего ребенка, погибшего в резонансном ДТП в Балашихе, Клейменов использовал металлический черпак для забора крови, что является нарушением «установленного порядка».
Именно это и стало причиной того, что последующий анализ показал наличие в крови мальчика алкоголя — черпак из металла привел к спиртовому брожению в ней и, как следствие, образованию этилового спирта и ацетальдегида.
Также Генпрокуратура винит Клейменова в том, что он не обеспечил направление крови ребенка в судебно-химическую лабораторию незамедлительно, а совокупность его ошибок привела к процессуальной проверке родителей погибшего мальчика, причинившей им «глубокие душевные переживания и существенный моральный вред».
Уголовное дело против судмедэксперта было направлено для рассмотрения в Железнодорожный городской суд Московской области.
ДТП с «пьяным мальчиком» произошло в апреле 2017 года. Управлявшая автомобилем Hyundai Solaris Ольга Алисова сбила шестилетнего ребенка во дворе жилого дома в Балашихе. После этого Клейменов обнаружил в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя, однако повторная экспертиза опровергла это. Алисова была приговорена к трем годам колонии поселения.
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