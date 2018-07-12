Бывшего британского посла избили в метро Лондона

Бывшего британского посла жестоко избили в метро Лондона

Экс‐посла Великобритании США Кристофера Мейера жестоко избили на станции лондонского метро. На бывшего дипломата напала группа молодых людей, сообщило издание The Sun.

Нападение на 74-летнего мужчину произошло в среду, 11 июля. После случившегося Мейер был госпитализирован в больницу Святой Марии в Паддингтоне. Врачи диагностировали ему травмы левого глаза, носа и губы.

«Он выглядит ужасно, его левый глаз подобен мячу для гольфа и заплыл, а нос выглядит сломанным», — рассказала супруга британца Кэтри Мейер.

Как призналась женщина, ее потрясла жестокость, с которой нападавшие обошлись с ее мужем. Сам Мейер ничего не помнит о нападении.

Инцидент, уточняется в материале, произошел накануне визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. Американский лидер впервые посетит страну после победы на выборах.

Мейер должен был принять участие в нескольких телевизионных интервью, связанных с приездом главы Белого дома. Все они отменены.

«Сначала мне показалось, что нападение имело политический мотив. Он (Мейер — ред.) самоуверен, а мнения людей порой расходятся. Однако полиция считает, что это была попытка ограбления», — пояснила супруга бывшего посла.

По имеющимся данным, подозреваемые в нападении — мужчина и женщина — задержаны.

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