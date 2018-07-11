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Звезду КВН посадили на 12 лет
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Звезду КВН посадили на 12 лет 

Рамблер 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Суд в Таджикистане приговорил капитана сборной КВН Таджикистана журналиста Хайрулло Мирсаидова к 12 годам лишения свободы, передает РИА «Новости».
40-летний Мирсаидов признан виновным в доносе, растрате и подделке документов. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима.
Прокуратура Согдийской области задержала Мирсаидова 5 декабря 2017 года после того как журналист опубликовал открытое письмо с обвинениями в коррупции бывшего главы управления по делам молодежи Согдийской области. Журналиста обвинили в присвоении, подделке документов и доносе. Мирсаидов частично признал себя по всем пунктам обвинения, кроме заведомо ложного доноса.
Во время оглашения приговора судья заявил, что Мирсаидов мог избежать тюремного срока, заплатив государству штраф в размере причиненного ущерба — 14 тысяч долларов (123913 сомони).
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