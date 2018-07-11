Звезду КВН посадили на 12 лет

Суд в Таджикистане приговорил капитана сборной КВН Таджикистана журналиста Хайрулло Мирсаидова к 12 годам лишения свободы, передает РИА «Новости»

40-летний Мирсаидов признан виновным в доносе, растрате и подделке документов. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима.

Прокуратура Согдийской области задержала Мирсаидова 5 декабря 2017 года после того как журналист опубликовал открытое письмо с обвинениями в коррупции бывшего главы управления по делам молодежи Согдийской области. Журналиста обвинили в присвоении, подделке документов и доносе. Мирсаидов частично признал себя по всем пунктам обвинения, кроме заведомо ложного доноса.

Во время оглашения приговора судья заявил, что Мирсаидов мог избежать тюремного срока, заплатив государству штраф в размере причиненного ущерба — 14 тысяч долларов (123913 сомони).