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Попугай попал в тюрьму на Урале
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Попугай попал в тюрьму на Урале 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Волнистый попугай залетел на территорию Невьянской исправительной колонии в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Заключенные приютили птицу, накормили ее и смастерили клетку, после чего сообщили о новом соседе сотрудникам воспитательного отдела.
Приметы найденного попугая сотрудники колонии подробно указали в газетном объявлении, на которое откликнулась местная жительница. Птицу вернули хозяйке, которая выразила благодарность руководству колонии и осужденным.
В июне сообщалось, что пожарным в английском городе Эрли, графство Беркшир, пришлось снимать с дерева мужчину, который полез за улетевшим попугаем и не смог самостоятельно спуститься.
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