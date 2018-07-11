Попугай попал в тюрьму на Урале

Заключенные приютили птицу, накормили ее и смастерили клетку, после чего сообщили о новом соседе сотрудникам воспитательного отдела.

Приметы найденного попугая сотрудники колонии подробно указали в газетном объявлении, на которое откликнулась местная жительница. Птицу вернули хозяйке, которая выразила благодарность руководству колонии и осужденным.