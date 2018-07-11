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Американка расплатилась сексом с автослесарем и погибла
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Расплатившаяся сексом с автослесарем жена погибла в машине 

Дни.ру 37 минут назад
Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Решение расплатиться с автослесарем "натурой" стало последним в жизни 39-летней американки. Тело Тамеки Харгрейв обнаружили возле ее собственного автомобиля.
Вернувшегося с работы жителя Ньюарка (в американском штате Нью-Джерси) насторожил сильный запах выхлопов. Спустившись в гараж жилого комплекса, Кахали Джонсон увидел их семейный автомобиль с работающим двигателем и лежащие рядом два тела. Это были супруга Джонсона, Тамека, и мужчина в спецовке автослесаря.
Как заключила прибывшая на место происшествия полиция, 39-летняя Тамека и 56-летний механик скончались от отравления моноксидом углерода. Отмечается, что в гараже не была установлена система оповещения об утечке газа.
Восстанавливая картину происшествия, стражи порядка пришли к заключению, что женщина решила расплатиться с автомехаником за его работу сексом. Судя по всему, пара чрезмерно увлеклась процессом, забыв о работающем в замкнутом пространстве двигателе. Инцидент оценили, как трагическую случайность. Личность погибшего мужчины пока не установили, передает АВС.
Ранее Dni.Ru сообщали об отравлении угарным газом на даче в Новосибирской области. В больницу попали мать и трое ее детей. Как сообщили в местном управлении МЧС России, это произошло из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления. Хозяева дома посчитали, что угли в печи полностью прогорели. Они закрыли заслонку дымохода, и в помещениях стал скапливаться угарный газ. Он не имеет ни запаха, ни цвета — так что заметить вовремя опасность невозможно.
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