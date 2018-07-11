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Известный блогер погиб по дороге на ЧМ-2018
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Известный блогер погиб по дороге на ЧМ-2018 

Рамблер 50 минут назад
Фото: Сункар Килаж, «ВК»
Блогер Stence погиб в лобовом ДТП с фурой в Челябинской области, сообщает «Ура.ру».
По информации портала, казах Сункар Килаж находился в легковом автомобиле, который лоб в лоб столкнулся с фурой на трассе «Урал» 6 июля, а затем загорелся. Также в аварии погибли двоюродный брат и отец Килажа, которые вместе с видеоблогером приехали в Россию ради просмотра на стадионе одного из матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
В местном управлении Госавтоинспекции отказались прокомментировать порталу произошедшее ДТП.
Сункар Килаж публиковал на YouTube-канале Stence Show видеообзоры компьютерных и онлайн-игр, а также вел юмористический паблик Stence page в социальной сети «ВКонтакте».
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