Известный блогер погиб по дороге на ЧМ-2018

Блогер Stence погиб в лобовом ДТП с фурой в Челябинской области , сообщает «Ура.ру».

По информации портала, казах Сункар Килаж находился в легковом автомобиле, который лоб в лоб столкнулся с фурой на трассе «Урал» 6 июля, а затем загорелся. Также в аварии погибли двоюродный брат и отец Килажа, которые вместе с видеоблогером приехали в Россию ради просмотра на стадионе одного из матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

В местном управлении Госавтоинспекции отказались прокомментировать порталу произошедшее ДТП.

Сункар Килаж публиковал на YouTube-канале Stence Show видеообзоры компьютерных и онлайн-игр, а также вел юмористический паблик Stence page в социальной сети «ВКонтакте».