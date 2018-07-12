Экс-депутат признался в избиении DJ Smash

Бывший депутат Александр Телепнев дал показания в пермском суде по делу о нападении на Андрея Ширмана (DJ Smash) и частично признал вину. Об этом сообщает «В курсе.ру».

При этом Телепнев заявил, что не согласен с выводами следствия.

«Я допускаю, что ударил DJ Smash в лицо, но мы не пинали его ногами», — подчеркнул он.

По версии экс-депутата, в клубе он заметил, что его приятель Сергей Ванкевич оказался на полу во время «заварухи». Телепнев якобы решил заступиться за него и, «возможно, ударил первого попавшегося».

«Видимо, это был Ширман», — добавил он.

По словам Телепнева, Ванкевича ударили по голове, и он потерял линзу.

Экс-депутат подчеркнул, что извинился перед диджеем и «искренне сожалеет».

DJ Smash был избит в одном из клубов Перми в феврале этого года. По словам Ширмана, на него напал Телепнев, а зачинщиком конфликта был Ванкевич. Артист получил открытый перелом челюсти и черепно-мозговую травму. Как заявлял диджей, зачинщик был недоволен тем, что полностью не поместился на фото с ним и требовал сфотографироваться снова. На Ширмана напали после отказа делать новые снимки.

По факту нападения возбудили дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). 28 марта Телепнева задержали, 30 марта суд освободил его под залог в 200 тысяч рублей. Первоначально экс-депутат и его приятель вину не признавали.