Задержана подруга избитого депутата Жигарева

Накануне СМИ сообщили, что девушку заподозрили в краже 22 миллионов рублей из сейфа в отеле Marriott.

Апартаментами, в которых находится сейф, якобы пользовался Жигарев. По данным РЕН ТВ, камера отеля зафиксировала в коридорах гостиницы людей, похожих на 24-летнюю Синтюреву и ее нового парня.

Сама Синтюрева заявила РБК , что она не причастна к исчезновению денег и избиению депутата. Девушка рассказала, что она состояла с депутатом в «близких отношениях», но затем между ними произошел конфликт.

Восьмого июля неизвестный напал на Жигарева и нанес ему несколько ударов. В этот момент депутат находился в машине с девушкой.