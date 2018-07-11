Задержана подруга избитого депутата Жигарева 

В Москве задержали Ольгу Синтюреву, знакомую депутата Госдумы Сергея Жигарева, во время встречи с которой на него напали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Накануне СМИ сообщили, что девушку заподозрили в краже 22 миллионов рублей из сейфа в отеле Marriott.
Апартаментами, в которых находится сейф, якобы пользовался Жигарев. По данным РЕН ТВ, камера отеля зафиксировала в коридорах гостиницы людей, похожих на 24-летнюю Синтюреву и ее нового парня.
Сама Синтюрева заявила РБК, что она не причастна к исчезновению денег и избиению депутата. Девушка рассказала, что она состояла с депутатом в «близких отношениях», но затем между ними произошел конфликт.
Восьмого июля неизвестный напал на Жигарева и нанес ему несколько ударов. В этот момент депутат находился в машине с девушкой.