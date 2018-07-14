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В Чите рухнул мост
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В Чите рухнул мост 

Рамблер 1 час назад
Фото: Соцсети
На севере Читы обрушился пострадавший от разлива реки автомобильный мост. Два пролета моста рухнули из-за паводка, спровоцированного проливными дождями в Забайкалье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минтерразвития Любовь Литвинову.
Мост через реку Читинка закрыли еще в середине недели, незадолго до этого вышедшая из берегов река затопила близлежащие дачные поселки.
Ранее стало известно, что на дорогах Забайкальского края из-за паводка пострадали 27 автомобильных мостовых сооружений, из них 13 разрушены, 14 повреждены. Движение по двум мостам удалось восстановить.
В крае 9 июля был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В пострадавшие от наводнения районы края вертолетами доставят муку, пенсии и социальные пособия.
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