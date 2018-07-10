Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом

Легкомоторный самолет Zlin 42 авиакомпании «Вятка-авиа» совершил жесткую посадку на аэродроме малой авиации «Кучаны» в Кирово-Чепецком районе Кировской области, сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на СК РФ.
В результате происшествия пострадали два человека — пилот воздушного судна и его пассажир.
Позже «Российская газета» выяснила, что пассажиром самолета был заместитель полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.
По информации издания, замполпреда получил небольшие повреждения, госпитализация ему не понадобилась.