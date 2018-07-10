Ещё
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С самолетом с высокопоставленным чиновником произошло ЧП 

Рамблер 3 часа назад
Фото: pfo.gov.ru
Легкомоторный самолет Zlin 42 авиакомпании «Вятка-авиа» совершил жесткую посадку на аэродроме малой авиации «Кучаны» в Кирово-Чепецком районе Кировской области, сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на СК РФ.
В результате происшествия пострадали два человека — пилот воздушного судна и его пассажир.
Позже «Российская газета» выяснила, что пассажиром самолета был заместитель полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.
По информации издания, замполпреда получил небольшие повреждения, госпитализация ему не понадобилась.
Комментарии36  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию908
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России135
Текущие правила оплаты отопления признали незаконными69
Умер Андрей Суслин23
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение