Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом

С самолетом с высокопоставленным чиновником произошло ЧП

В результате происшествия пострадали два человека — пилот воздушного судна и его пассажир.

Позже « Российская газета » выяснила, что пассажиром самолета был заместитель полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

По информации издания, замполпреда получил небольшие повреждения, госпитализация ему не понадобилась.