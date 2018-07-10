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Маск доставил в Таиланд субмарину для спасения школьников
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Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения школьников 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: © AP Photo/Kiichiro Sato
Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что мини-субмарина, собранная из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, готова к использованию в спасательной операции по вызволению заблокированных из частично затопленной пещеры Кхао Луанг детей и уже доставлена в Таиланд. Об этом он написал на своей странице в Twitter во вторник, сопроводив запись фотографиями испытаний субмарины в одной из пещер.
Маск лично присутствовал в момент тестирования субмарины. Испытания аппарата, который изобретатель предложил использовать для спасения школьников в Таиланде, начались в воскресенье.
"Только что вернулся из пещеры номер 3. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она состоит из частей ракеты и называется "Лесной вепрь" в честь детской футбольной команды. Оставляю ее здесь на случай, если она понадобится в будущем. Таиланд такой красивый", — написал предприниматель.
Как ранее сообщал Маск, в качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9. Небольшой размер субмарины позволяет ей проникнуть через узкие проходы пещеры. По словам инженера, мини-субмарина достаточно легкая, чтобы ее сопровождали два дайвера.
В понедельник спасатели в Таиланде завершили вторую стадию эвакуации 13 человек, которые более двух недель назад оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг. Как сообщил на пресс-конференции руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, внутри остаются пять человек — четверо школьников из футбольной команды и их тренер.
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