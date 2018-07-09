Депутату сломали челюсть в Москве

По информации Telegram-канала, после избиения либерал-демократ был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами — ушибами, ссадинами, гематомами, сотрясением мозга и подозрением на перелом челюсти.

При этом канал отмечает, что Жигарев отказался заявить в полицию об избиении, так что до сих пор неизвестно, кто нанес ему травмы и по какой причине.