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Депутату сломали челюсть в Москве
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Депутату сломали челюсть в Москве 

Рамблер 2 часа назад
Депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева сильно избили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
По информации Telegram-канала, после избиения либерал-демократ был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами — ушибами, ссадинами, гематомами, сотрясением мозга и подозрением на перелом челюсти.
При этом канал отмечает, что Жигарев отказался заявить в полицию об избиении, так что до сих пор неизвестно, кто нанес ему травмы и по какой причине.
Сергей Жигарев — сын советской певицы и актрисы Ирины Уваровой. В Госдуме он возглавляет комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
В феврале бывший депутат-единоросс законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев также стал участником драки, серьезную травму — перелом челюсти — в которой получил музыкант Андрей Ширман, более известный как DJ Smash.
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