Сухое утопление: стоит ли бояться

Что такое сухое утопление и почему на самом деле его не существует

Сухого утопления, которого так боятся родители маленьких детей, не существует, заявляют американские врачи. Почему это так и как распознать тонущего человека, разбиралась «Газета.Ru»

В последние годы все чаще слышно о сухом утоплении — в отличие от утопления обычного, при нем смерть наступает не в воде, а на берегу, когда утопающий уже спасен и даже, возможно, вернулся домой. Гибель связана с тем, что попавшая в легкие вода постепенно угнетает их функцию, в итоге приводя к остановке дыхания.

Особенно переживают из-за феномена сухого утопления родители — они активно делятся информацией о том, как вовремя выявить его симптомы у ребенка.

Между тем в США «сухое утопление» никогда не было официальным медицинским термином, а его использование людьми немедицинских специальностей привело к путанице и разночтениям. Еще в 2002 году на Всемирном конгрессе по утоплению в Амстердаме было принято единое определение утопления как «процесса, при котором возникают нарушения респираторной функции в связи с погружением в жидкость». Таким образом, с медицинской точки зрения были выделены три подвида утопления — смертельное утопление, несмертельное утопление, осложненное травмами или болезнями, и смертельное утопление, осложненное травмами или болезнями.

После этого множество крупных медицинских организаций по всему миру, в том числе Международный комитет по реанимации и Красный Крест , стали активно призывать к отказу от использования термина «сухое утопление». Конечный результат воздействия воды в легких на организм не зависит от того, в воде или на суше умер человек, а использование некорректных названий лишь привносило ненужную путаницу.

Однако особым успехом их усилия не увенчались — «сухое утопление» до сих пор фигурирует как в новостях, так и на форумах.

Коллектив американских врачей решил прояснить этот вопрос. В статье, опубликованной в издании Emergency Medicine News, они отмечают: сухое утопление может быть результатом совершенно других процессов. Так, в 2017 году весь мир облетела трагическая история мальчика из Техаса, который спустя неделю после купания в реке умер якобы от сухого утопления.

Поначалу мальчик жаловался на боли в животе, затем к симптомам присоединились тошнота и диарея. Родителей это не слишком обеспокоило — симптоматика указывала на обычное расстройство желудка. Но спустя несколько дней ребенок стал жаловаться на боль в плечах, а затем вдруг проснулся ночью, застонал и умер на руках родителей.

По сообщениям СМИ, в легких мальчика якобы была обнаружена жидкость. Это всполошило родителей, породив еще более длинный список симптомов сухого утопления. Однако вскрытие показало, что причиной смерти мальчика стал рецидивирующий миокардит — воспаление сердечной мышцы, при котором может возникать в том числе и скопление жидкости в легких. Но эта информация оказалась уже не так широко распространена.

Уже тогда терапевт Джастин Семпсрот и его коллеги обратили внимание на некорректную интерпретацию случая. В частности, они рассказали о крупном исследовании, участниками которого стали более 40 тыс. спасателей, когда-либо сталкивавшихся с утоплением. Лишь 5% из тех, у кого проявились умеренные симптомы, и всего 0,5% из тех, у кого они были слабо выражены, в конечном счете скончались. И происходило это не спустя дни и недели, а гораздо раньше.

Также они отметили, что несмертельные утопления встречаются гораздо чаще — так, на 3500 смертей от утопления в США в год приходится почти 13 тыс. обращений к врачу в результате несмертельного утопления. А какое количество несостоявшихся утопленников не доходит до врача, подсчитать невозможно.

«На самом деле, 95-99,5% пациентов с симптомами утопления легкой и умеренной степени выживают», — успокоили врачи читателей.

«Некоторые преуменьшают потребность в точной терминологии, но слова имеют важное значение при описании чего-то вроде утопления», — отмечают авторы работы. Они подчеркивают — существует лишь одно медицинское определение утопления, и оно подразумевает гипоксию вследствие погружения в воду. «Сухого» утопления просто не существует, настаивают врачи. Утопление — это явление, которое может сопровождаться смертью, осложнениями либо не принести серьезного вреда. Но оно не способно внезапно привести к гибели спустя дни или недели после того, как человек побывал в воде.

Также авторы работы выделяют и ряд симптомов, указывающих, что вытащенному из воды ребенку или взрослому необходима медицинская помощь — затрудненное дыхание, быстрое сердцебиение, спутанное сознание или измененное состояние психики, понижение или повышение температуры тела.

В целом, врачи настоятельно рекомендуют обратиться за помощью к специалистам,

если симптомы после утопления «выражены больше, чем после того, как напиток попал не в то горло».

Еще одна группа американских врачей отмечает, что утонуть рискуют не только дети или неопытные пловцы — хотя риск утопления в последние годы снизился во всех возрастных группах из-за роста популярности плавания, пожилые люди могут утонуть из-за непредвиденных проблем со здоровьем, например, сердечного приступа. Авторы работы рекомендуют пожилым пловцам, да и всем людям после 45 лет консультироваться с врачом, чтобы выяснить, не повредит ли им плавание. Также они советуют спасателям уделять больше внимания пожилым посетителям пляжей и бассейнов.

Проблемы с сердцем действительно могут стать причиной утопления, отмечают авторы еще одной похожей статьи. У людей с болезнями сердца выше риск попадания воды в легкие, а само погружение может вызвать аритмию.

Американский доктор медицинских наук Франческо Пиа, в прошлом спасатель, также отмечает, что тонущие люди ведут себя совсем не так, как принято считать — они не кричат и не бьют руками по воде, а, чаще всего, тонут молча и почти неподвижно.

«За исключением редких случаев, тонущие люди физиологически неспособны позвать на помощь. Дыхательная система человека рассчитана на дыхание. Речь — это ее вторичная функция. Прежде чем речь станет возможной, необходимо восстановить функцию дыхания», — пояснил он в журнале береговой охраны On Scene.

Кроме того, рот тонущего человека находится в основном под водой, и коротких вдохов недостаточно, чтобы набрать полную грудь воздуха и позвать на помощь.

«От начала и до конца, пока действует инстинктивная реакция, тело тонущего человека остается в вертикальном положении, без малейших признаков поддерживающих движений ногами. Если подготовленный спасатель не вытащит его из воды, тонущий человек может продержаться у поверхности от 20 до 60 секунд перед тем, как полностью уйти под воду», — писал Пиа.

Харакатерные признаки тонущего человека — запрокинутая голова с распахнутым ртом, закрытыми глазами и налипшими на лицо волосами, поверхностное дыхание и попытки перевернуться на спину, движения руками, будто тонущий карабкается по веревочной лестнице. В некоторых случаях тонущие все же действительно способны размахивать руками и звать на помощь, но такой приступ паники, как правило, длится недолго.

И, наконец, если есть подозрения в том, что человек рядом тонет, можно просто его окликнуть, спросить, все ли в порядке. Если человек не реагирует, необходимо его спасать.