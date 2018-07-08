Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону 

Сотрудники МЧС не смогли подъехать к горящему многоэтажному дому на улице Пацаева в Ростове‐на‐Дону из‐за припаркованных машин. Об этом сообщил паблик «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте».
Местные жители увидели пламя и дым, который валил из окон одной из квартир на 20 этаже. Возгорание началось, когда хозяйка квартиры отправилась на прогулку с собакой.
Шесть машин пожарных не смогли заехать во двор дома. Им мешали автомобили жителей многоэтажки, припаркованные на проезжей части в два ряда.
Сотрудникам МЧС пришлось нести пожарный шланг несколько десятков метров.
Пострадавших нет.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за перегрева электропроводки, вызванного работой сплит-системы.