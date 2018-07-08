Детей в ижевском лагере подвергли опасности

В детском лагере в Ижевске отравились дети

В летнем лагере «Волна» в Ижевске 20 детей обратились в медпункт с признаками отравления, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. прокурора Октябрьского района Ижевска Андрея Осипова

По его словам, дети почувствовали себя плохо вечером 7 июля, они обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту.

«По предварительным данным, один ребенок госпитализирован с диагнозом "Кишечная инфекция"», — сказал Осипов.

По информации старшего помощника руководителя Следственного управления СК по Удмуртии Веры Филипповой, речь идет о детях от 8 до 15 лет, двое госпитализированы. Начата доследственная проверка по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Уже известно, что лагерь открылся 2 июля без санитарно-эпидемиологического заключения.