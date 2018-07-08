Ещё
В Солсбери произошло еще одно отравление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У госпитализированного в Британии полицейского не нашли отравления 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Признаков отравления нервно-паралитическим веществом у британского полицейского, проверявшегося в больнице Солсбери, не обнаружено, говорится в переданном в РИА Новости заявлении полиции Уилтшира.
"Мы рады подтвердить, что полицейский, который в качестве меры предосторожности обратился за консультацией в окружную больницу Солсбери в связи с расследуемым инцидентом в Эймсбери, был осмотрен, у него все нормально. Мы бы хотели напомнить о сообщении управления по охране общественного здоровья Англии о том, что риск для общественности остается низким", — говорится в сообщении
Ранее больница в Солсбери сообщила, что сотрудник полиции был госпитализирован с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии13
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белый дом утвердил свою позицию по Крыму144
В московском метро произошло самоубийство27
На Украине едва не случилась большая катастрофа30
Бузова хочет замуж за Черышева107
На набережной в Москве застрелили человека22
Видео
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия
00:47
Новое громкое задержание по трагедии в «Зимней вишне»
Происшествия Пожары
01:39
Крымский мост неожиданно опустел
Общество
00:48
Собчак крупно опозорилась
Шоу-бизнес
01:02
У НАТО две беды — Трамп и Путин
В мире Статьи
01:39
Заблокированные в пещере дети написали письмо
В мире Азия
00:40
Близкие Задорнова клянчат деньги у народа
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение