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В Таиланде началась операция по спасению детей
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В Таиланде началась операция по выводу детей из пещеры 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Tham Luang Rescue Operation Center
Операция по эвакуации 12 школьников и их футбольного тренера, заблокированных из-за наводнения в пещере Тхам Луанг на севере Таиланда, началась, сообщил в воскресенье глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон.
По его словам, в 10:00 по местному времени (06.00 мск) команда из 13 водолазов, среди которых иностранцы и таиландские военнослужащие, а также пять наиболее опытных боевых пловцов, отправились в дальний район пещеры.
Выхода детей вместе с дайверами на поверхность следует ожидать не раньше 21.00 по местному времени (17.00 мск).
Ранее сообщалось, что от входа в Тхам Луанг удалили всех журналистов, в то время как родителей и родственников детей провели внутрь пещеры.
Еще ночью вход в пещеру и тенты, в которых отдыхают и хранят свое оборудование боевые пловцы, обнесли непрозрачной зеленой пластиковой пленкой. На площадку перед Тхам Луанг заехали 13 автомобилей скорой помощи, которые стояли наготове неподалеку в течение всей поисково-спасательной операции.
Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.
Основным препятствием для эвакуации являются узкие затопленные участки на пятикилометровом пути к выходу из пещеры, которые детям, не умеющим плавать, придется преодолевать в легководолазном снаряжении. Ранее свои предложения по спасению юных футболистов выдвинул глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.
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