Новое громкое задержание по трагедии в «Зимней вишне»

По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержали начальника службы пожаротушения

Светлана Петренко. Начальник службы пожаротушения в Кузбассе задержан по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня", ему предъявлено обвинение по статье "Халатность", сообщила официальный представитель СК РФ

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" Андрея Бурсина по признакам преступления, предусмотренной по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)", — сказала Петренко.

По версии следствия, Бурсин нарушил Федеральный закон "О пожарной безопасности" и "Боевой устав подразделений пожарной охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ", не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерова на месте пожара 25 марта 2018 года в помещении ТРЦ "Зимняя Вишня".

Также, как считает следствие, он не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара, из-за чего при пожаре в здании торгового центра погибли люди.