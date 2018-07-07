Новое громкое задержание по трагедии в «Зимней вишне»

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По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержали начальника службы пожаротушения 

РИА Новости 1 час назад
Начальник службы пожаротушения в Кузбассе задержан по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня", ему предъявлено обвинение по статье "Халатность", сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" Андрея Бурсина по признакам преступления, предусмотренной по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)", — сказала Петренко.
По версии следствия, Бурсин нарушил Федеральный закон "О пожарной безопасности" и "Боевой устав подразделений пожарной охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ", не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерова на месте пожара 25 марта 2018 года в помещении ТРЦ "Зимняя Вишня".
Также, как считает следствие, он не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара, из-за чего при пожаре в здании торгового центра погибли люди.
"Бурсин задержан, ему предъявлено обвинение… следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Петренко.
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