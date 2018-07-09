Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу

Цирковой слон рухнул на людей во время выступления

Германии слон во время циркового выступления упал на зрителей. На видео инцидента обратило внимание немецкое подразделение зоозащитной организации PETA.

На ролике слониху по имени Мала таранят бивнями ее сородичи, и она выпадает из манежа прямо на зрителей во время представления в цирке Крон. Те в ужасе разбегаются, пока дрессировщики отгоняют напавших животных от жертвы. Слониха с трудом поднимается, хромая на одну ногу. После небольшого перерыва выступление продолжили.

Одна из зрительниц получила небольшие ушибы, а у слонихи опухла нога.

Зоозащитники отметили, что в неволе слонов разных видов зачастую заставляют выступать вместе, что приводит к конфликтам, так как поведением азиатских и африканских слонов в стадах различается. Также они утверждают, что животных в цирке Крон держат на привязи 18-20 часов в день и призывают запретить выступления с участием зверей в стране.

Глава цирка Жана Мандана (Jana Mandana) заявила, что ссоры между животными «нормальны и естественны», так как они борются за власть в группе.