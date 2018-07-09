Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу

В Германии слон во время циркового выступления упал на зрителей. На видео инцидента обратило внимание немецкое подразделение зоозащитной организации PETA.
На ролике слониху по имени Мала таранят бивнями ее сородичи, и она выпадает из манежа прямо на зрителей во время представления в цирке Крон. Те в ужасе разбегаются, пока дрессировщики отгоняют напавших животных от жертвы. Слониха с трудом поднимается, хромая на одну ногу. После небольшого перерыва выступление продолжили.
Одна из зрительниц получила небольшие ушибы, а у слонихи опухла нога.
Зоозащитники отметили, что в неволе слонов разных видов зачастую заставляют выступать вместе, что приводит к конфликтам, так как поведением азиатских и африканских слонов в стадах различается. Также они утверждают, что животных в цирке Крон держат на привязи 18-20 часов в день и призывают запретить выступления с участием зверей в стране.
Глава цирка Жана Мандана (Jana Mandana) заявила, что ссоры между животными «нормальны и естественны», так как они борются за власть в группе.