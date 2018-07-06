«Новичок-2»: что стоит за отравлением под Солсбери

Полиция спешно огородила периметр дома на Магглтон-стрит в городке Эймсбери, где были обнаружены отравленные британцы, лентой, а затем сюда доставили защитные экраны, чтобы спрятать место происшествия от посторонних глаз. Точно также прятали дом Скрипалей в Солсбери, и вот с высокой долей вероятности история повторяется, отмечает "ТВ Центр" . Находясь с визитом в Германии , автор выражения "хайли лайкли" Тереза Мэй , заявляет: подданных Королевства едва не убил "Новичок".

Впрочем пока ситуация складывается такая, что вопросов много, а ответов практически нет. Пострадавших двое — 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Мужчина, как пишет таблоид The Sun, зависим от героина, его подруга и гостья жила в приюте и злоупотребляла алкоголем. Поэтому, когда паре стало плохо, первые подозрения были на передозировку наркотиками.

Всё произошло еще 30 июня. Перед этим трое друзей побывали в соседнем Солсбери, гуляли в Садах королевы Елизаветы. Сейчас парк оцеплен. В какой-то момент Чарли и Дон уединились и, возможно, что-то нашли, подобрали или каким-то другим образом контактировали с источником яда. Догадки разные — может это был шприц или некий контейнер. Пока не сообщалось, что полиция нашла эту определенно важную улику. Только на основе взятых у двоих пострадавших проб сделаны выводы об отравлении "Новчиком". В Скотланд-Ярде считают, что британцы стали жертвами случайно и не были целью нового покушения с использованием старого яда.

Но от этого странностей в детективе о "Новичке" становится ещё больше. Например, когда отравились Скрипали, в кому впал и полицейский, первый прибывший на место происшествия. Чарли Роули и Дон Стерджес сразу после предполагаемого заражения, контактировали с другом Сэмом — он жив и здоров. А еще компания была в церкви в Эймсбери на благотворительном обеде. Вход бесплатный, прихожан много и тоже никто не обратился в больницу. Разве так должен действовать яд, задача которого максимально быстро убить жертву? Быстрое выздоровление Скрипалей можно было бы назвать исключением, но после повторения истории, когда пострадавшие снова живы, "Новичок" боевым отравляющим веществом остается только на словах.

"Судить об эффективности этого вещества невозможно. Вопрос о том, что это вещество — страшное смертельное химическое оружие и прочее, — это не что иное, как спекуляции со стороны Британии. То есть это именно Британия назвала это вещество боевым отравляющим веществом", — говорит кандидат химических наук, независимый эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин.

Возникает и другой очевидный вопрос: почему два отравления произошли по соседству со сверхсекретной химической лабораторией Портон-Даун. Ведь там знают формулу вещества, которое называют "Новичком", раз именно они его идентифицировали. Могла ли быть утечка? Если да, то это серьезная угроза. Но жителей графства Уилтшир, где соседствуют Солсбери и Эймсбери, успокаивают: при соблюдении простейшей гигиены от яда можно защититься.

"Как и прежде, мой совет — постирать одежду и вытереть любые личные вещи, обувь и сумки. Остерегайтесь поднимать любые неизвестные или изначально опасные предметы, такие как иголки и шприцы", — говорит главный врач Англии Салли Дэвис.

Эти советы тоже выглядят странно на фоне разнообразных версий, как "Новичок" попал к Скрипалям. Одни журналисты, ссылаясь на неназванные источники, подмешивали его в гречку, которую едят только "эти русские". Другие наносили на помаду. Третьи прятали в системе вентиляции автомобиля. Наконец, была версия с дверной ручкой. В Британии утверждают, что Скрипалей пытались убить российские спецслужбы, значит, должны были действовать профессионалы. Но тогда почему они фактически провалили операцию и сварили некачественный яд? Затем спецагент выбросил некий флакончик с остатками вещества в парке неподалеку, не догадываясь, что его найдут. И тут еще одна странность — этот некачественный яд пролежал в траве четыре месяца и каким-то образом сохранил свои свойства. Или новое отравление — спланированная провокация, как говорится, "ищи кому выгодно".

"Британское правительство просто-напросто создало мотивы для противников России, чтобы совершать провокации с применением химического оружия на территории Британии. Известно на кого будет возложена вина — на Россию. Поэтому сегодня, приняв такую тактику, британское правительство подвергает свое собственное население величайшему риску", — рассуждает Уткин.

Новость о новом отравлении разлетелась по всему миру и стоит обратить внимание, как она подается британскими СМИ. Например, в эфире телеканала Sky News журналист замечает, что власти прямо не обвиняют Россию, но зрителям все равно рассказывается о связи с делом Скрипалей. Times выходит с заголовком, где четко видны рядом слова "русский" и "нервно-паралитический газ".

"Конечно, это делается целенаправленно. Люди зачастую не читают статьи, они читают заголовки. Особенно сейчас, во время чемпионата мира, перед матчем Англии на чемпионате мира. И они видят этот заголовок. Конечно, первая мысль которая приходит в голову любому обывателю, которые видят эту газету — Россия опять виновата, Россия опять отравила кого-то там на британской территории", — говорит политолог Владимир Корнилов.

В разгар финальных игр чемпионата мира по футболу, когда в том числе и британские болельщики увидели Россию своими глазами, и остались довольны приемом, инцидент в Эймсбери уже не кажется случайным. Официальный Лондон объявил бойкот чемпионату и теперь снова появился повод подпортить яркие цвета спортивного праздника. И высшие чиновники королевства, собственно, этого и не скрывают.

"Глаза всего мира сейчас устремлены на Россию. В большей степени из-за чемпионата по футболу. Но сейчас пришло время, что бы власти России вышли и четко объяснили, что произошло", — заявил глава МВД Великобритании Саджид Джавид.

Министр внутренних дел Великобритании уже грозит новыми антироссийскими мерами, если будет доказана причастность Москвы . Лондон снова требует солидарности от своих партнеров. Совпадение или нет, но на следующей неделе лидеры НАТО встречаются в Брюсселе на саммите альянса. А на середину июля назначены российско-американские переговоры. В нашем МИД партнерам ответили, посоветовав прекратить плести политические интриги.

"Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу грязной политической игры, которую затеяли определенные силы в Лондоне, а начать, наконец-то, взаимодействие с правоохранительными органами Российской Федерации в расследовании, учитывая, что речь идет, в том числе, о российских гражданах", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.