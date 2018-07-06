Ещё
Правозащитников возмутила казнь террористов-убийц в Японии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правозащитников возмутила казнь террористов-убийц в Японии 

Lenta.ru 6 июля 2018
Фото: Shuji Kajiyama / AP
Казнь семи членов японской религиозной секты «Аум Синрикё», в том числе ее лидера Сёко Асахары (настоящее имя — Тидзуо Мацумото), нарушает права человека. Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International.
«Сегодняшние казни беспрецедентны в современной истории Японии. Атаки "Аум Синрикё" были омерзительными, и ответственные за них заслуживают наказания. Однако смертная казнь никогда не является ответом», — указал представитель восточноазиатского отделения организации Хирока Сёдзи.
Он отметил, что правосудие требует также уважения к правам человека.
«Смертная казнь никогда не сможет этого обеспечить, поскольку сама по себе окончательно отрицает права человека», — добавил он.
63-летний Асахара, организовавший теракт с применением зарина в токийском метро в 1995 году, был казнен вместе с еще шестью членами «Аум Синрикё» утром 6 июля. Повешены также были Ёсихиро Иноэ, Томомицу Ниими, Томомаса Накагава, Киёхидэ Хаякава, Масами Цутия и Сэйити Эндо. Они стали первыми из 13 человек, приговоренных к смерти за атаку.
Казнь в Японии осуществляется через повешение. Смертники обычно дожидаются ее несколько лет, решение об исполнении принимается, лишь когда судебное разбирательство полностью окончено.
Теракт в токийском метро был совершен 20 марта 1995 года. Тогда члены «Аум Синрикё» распылили в подземке токсичный газ зарин. В результате погибли 13 человек, еще около 5 тысяч пассажиров пострадали. В целом за разные нападения были осуждены почти 200 членов секты.
«Аум Синрикё» появилась в Японии в конце 1980-х годов. В основе идеологии секты лежит смесь индуизма, буддизма и других религий, причем ее члены проповедовали скорое наступление конца света. Организация запрещена на территории России.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии18
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу179
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Россия предрекла обвал цен на нефть21
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа89
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение