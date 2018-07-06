Водитель автобуса избил известного актера в Москве

Водитель автобуса избил актера театра юного зрителя С. Погосяна в центре Москвы

«В ночь на пятницу, 6 июля, приблизительно в 2:00 в полицию поступило сообщение о том, что водитель автобуса с маршрутом «Н1» избил пассажира, находясь на остановке общественного транспорта «1-й Бабьегородский пер.». Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что пострадавшим оказался актер С. Погосян, служащий в Московском театре юного зрителя. Опросив участников конфликта, полицейские доставили 31-летнего сотрудника Мосгортранса и пострадавшего в дежурную часть отдела полиции по району Якиманка для дальнейшего разбирательства», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что артист получил травму носа, но заверил, что в медпомощи не нуждается. По факту случившегося полиция проводит проверку.

С. Погоясн — актер театра и кино, снимался в таких сериалах, как «Солдаты», «Мамочки» и других.