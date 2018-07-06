ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы

В Минобороны Украины заявили о трёх погибших военнослужащих в результате ЧП на полигоне

Украины. В результате ЧП на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, ещё девять пострадали. Об этом говорится в сообщении Минобороны «По предварительным данным, в результате разрыва миномёта трое военнослужащих погибли из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, ещё девять получили ранения», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что учения приостановлены, начато служебное расследование. Ранее стало известно, что на Украине во время занятий по боевой подготовке погибли несколько военнослужащих.