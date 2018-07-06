ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы

В результате ЧП на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, ещё девять пострадали. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.
«По предварительным данным, в результате разрыва миномёта трое военнослужащих погибли из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, ещё девять получили ранения», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что учения приостановлены, начато служебное расследование.
Ранее стало известно, что на Украине во время занятий по боевой подготовке погибли несколько военнослужащих.