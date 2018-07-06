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Дайверы нашли затонувшее в Таиланде туристическое судно
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Дайверы осматривают затонувшее в Таиланде туристическое судно 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: © AFP 2018 / Kritsada Muenhawong
Дайверы, подключившиеся к поисково-спасательной операции в море у острова Пхукет в Таиланде, где в четверг перевернулись и затонули два туристических судна, обследуют одно из затонувших судов в поисках 56 человек, сообщает телеканал Thai PBS со ссылкой на выступление губернатора Пхукета.
"Судно находится на глубине около сорока метров. Вчера и сегодня утром поиски в районе катастрофы не принесли результатов, 56 человек все еще считаются пропавшими. Мы думаем, что они могут быть все еще на борту, и хочется думать, что некоторые из них могут быть еще живы", — сказал губернатор провинции Пхукет Норапхат Плоттхинг на брифинге для СМИ утром в пятницу.
Надежды на то, что люди, находящиеся на борту, могут быть еще живы, основаны на том, что во внутреннем остекленном кондиционированном помещении судна, имеющем только одну дверь, мог образоваться воздушный мешок, сообщает телеканал.
Ранее власти Пхукета сообщали о 53 пропавших. Утром в пятницу аппарат губернатора Пхукета обнародовал уточненные данные: с двух судов пропали 59 человек, 57 с одного и 2 со второго судна. Один из пассажиров первого судна, турист из КНР, был найден в море мертвым вечером в четверг, еще два человека, со второго судна, спасены утром в пятницу в ходе спасательной операции, которая ночью прерывалась на несколько часов из-за погодных условий.
По информации телеканала, все пропавшие — граждане КНР и моряки, граждане Таиланда.
Телеканал также подтвердил информацию о спасении двух россиян на двухместном скутере в четверг: туристов подобрало рыболовецкое судно и доставило на берег, во временный центр оказания помощи пострадавшим от шторма.
Сильный ветер, начавшийся вечером в четверг и поднявший на море пятиметровые волны, не стихал в течение долгого времени ночью. Администрация Пхукета объявила запрет на выход в море для всех малых и прогулочных судов, который действует до сих пор. Тем не менее, в ранние часы утра пятницы 12 прогулочных туристических судов, пережидавших шторм у островов неподалеку от Пхукета, куда они в четверг завезли более 200 туристов на однодневную экскурсию, вернулись на Пхукет, доставив на берег переживших тяжелую ночь пассажиров.
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