Пассажир рухнувшего лифта рассказал о спасении

Житель московской многоэтажки оказался в неуправляемом лифте и чудом избежал серьезных травм.

Как пишет «МК», лифт 40-этажной высотки на улице Дыбенко устроил неконтролируемый заезд вверх и вниз на высокой скорости. В кабине лифта в этот момент находился 45-летний житель дома Николай.

По его словам, он сел в лифт и нажал на 26 этаж, однако на уровне 20-го этажа подъемник вдруг начал набирать скорость и ударился о потолок на 40-м этаже, после чего вновь начал спускаться.

После нескольких подъемов и спусков лифт на какое-то время остановился, мужчина разжал двери и выбрался на этаж.

В результате инцидента Николай отделался травмой ноги. По его словам, от более серьезных увечий его спасло то, что после падения он схватился за перила.

Жильцы дома говорят, что ни один из пяти лифтов в доме никогда не работал исправно. Они по очереди выходят из строя, проезжают мимо этажа и в часы-пик едут по 10 минут.