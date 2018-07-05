В Таиланде перевернулись лодки со 130 туристами

У берегов Таиланда из-за сильного шторма перевернулись две лодки. ЧП произошло на юге и юго-западе Пхукета. На борту находились 90 туристов из Китая , Тайваня и России , сообщает РЕН ТВ

С одной лодки были спасены 90 человек, еще семь пропали без вести. Со второй лодки удалось спасти 39 человек, передает Associated Press

На берегу находятся машины скорой помощи.

Ранее сообщалось, что среди пропавших пассажиров есть двое россиян. Но эта информация не подтвердилась. Как выяснилось, двое туристов поехали кататься на гидроциклах и пропали. Позже они были спасены.