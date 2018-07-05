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На Украине инвалиду разорвали рот за русский язык
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На Украине инвалиду разорвали рот за русский язык 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: РИА Новости
На мужчину-инвалида, шахтера-переселенца из Донецка, напала группа односельчан с требованиями разговаривать с ними только на украинском языке.
В Сумской области Украины русский язык стал причиной зверских издевательств над инвалидом. Мужчине из Донецка разорвали рот и бросили под автомобиль, требуя говорить на украинском языке. Инцидент произошел в селе Буймер.
Как сообщает украинское телевидение, на мужчину, инвалида 2-ой группы, шахтера-переселенца из Донецка, напала группа односельчан, когда он выходил из магазина.
Они требовали от него разговаривать с ними только на украинском языке. Однако, мирные уговоры не оказались ключом к решению спорной ситуации: жители села вытащили мужчину на проезжую часть и начали разрывать ему рот. Постепенно экзекуция становилась все более жестокой: людей прибавлялось, и несчастного переселенца попытались переехать автомобилем.
Мужчине удалось сбежать. Его доставили в больницу с рваной раной ротовой полости. В больнице с ним провели беседу полицейские. Следственно-оперативная группа приступила к проверке.
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