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Китаянка хотела украсть мед, но пчелы отомстили
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Китаянка хотела украсть мед, но пчелы отомстили 

Рамблер 7 часов назад
Китаянка, опубликовавшая ролик в Сети, становится настоящей звездой. Женщина пояснила, что ей стало скучно в деревне, поэтому она отправилась в горы. Там она решила продегустировать дикий мёд, но пчёлы оказались не рады гостье. Десятки насекомых налетели на сладкоежку и начали её жалить. Женщина отбиться от нападения не смогла, в результате её лицо распухло настолько, что глаза почти перестали открываться. Кроме того, пострадавшая с трудом могла открывать рот и говорить. Однако у девушки всё же хватило чувства юмора и мужества, чтобы посмеяться над ситуацией. Она записала видео, где рассказала подписчикам эту трагикомичную историю, отметив, что, несмотря на ужасный вид, чувствует себя хорошо. Видео уже посмотрело более миллиона человек, но выяснить имя новой звезды интернета пока не удалось.
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