В Москве на почте нашли посылки с оружием

На «Почте России» в центре Москвы нашли посылки с оружием

По данным источника, в понедельник, 9 июля, правоохранительные органы получили информацию о подозрительных предметах в отделении «Почты России», которое находится на улице Краснопрудная.

"По указанному адресу в сортировочном цехе обнаружены 11 посылок, в которых, предположительно, находятся единицы огнестрельного оружия, его основные части и боеприпасы", — сказал источник.

Посылки изъяли и отправили на исследование. По факту инцидента началась проверка, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что «Почта России» в три раза сократила объем «серой почты».