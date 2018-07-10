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В Москве на почте нашли посылки с оружием
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На «Почте России» в центре Москвы нашли посылки с оружием 

Газета.Ru 1 час назад
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В Красносельском районе столицы в одном из отделений "Почты России" были обнаружены посылки с огнестрельным оружием и боеприпасами, передает агентство «Москва» информацию от источника в правоохранительных органах.
По данным источника, в понедельник, 9 июля, правоохранительные органы получили информацию о подозрительных предметах в отделении «Почты России», которое находится на улице Краснопрудная.
"По указанному адресу в сортировочном цехе обнаружены 11 посылок, в которых, предположительно, находятся единицы огнестрельного оружия, его основные части и боеприпасы", — сказал источник.
Посылки изъяли и отправили на исследование. По факту инцидента началась проверка, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что «Почта России» в три раза сократила объем «серой почты».
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Комментарии11  Ещё 14 источников 
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