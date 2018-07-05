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На Украине женщина продавала сына ради покупки дома
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На Украине женщина пыталась продать сына, чтобы купить дом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
В Херсонской области задержали женщину, которая пыталась за 210 тысяч гривен продать своего трехмесячного сына, чтобы приобрести дом, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
"Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, получили информацию, что 26-летняя жительница Скадовского района планирует продать своего сына. Полицейские установили, что к поиску потенциального покупателя женщина привлекла своих знакомых, которые помогли ей найти "клиента" в Херсоне", — говорится в сообщении.
По информации полиции, женщина передала ребенка вместе с документами и вещами. Также она написала расписку, что отказывается от сына, и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержали женщину во время получения ею средств за ребенка в сумме 210 тысяч гривен.
Известно, что женщина была ранее судима и вела асоциальный образ жизни. По ее словам, на полученные деньги она хотела приобрести дом.
По этому факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 149 Уголовного кодекса Украины ("Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека"). Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.
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