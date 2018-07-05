Снова «Новичок»: Загадочное отравление в Эймсбери

Великобритании состоится заседание чрезвычайного комитета правительства по делу о новом отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок», сообщает Press Association.

По информации издания, заседание состоится уже сегодня, а председательствовать на нем будет министр внутренних дел Британии Саджид Джавид.

Эту информацию уже подтвердила канцелярия премьер-министра страны Терезы Мэй , процитировавшая слова Джавида о том, что отравление в Эймсбери произошло менее чем через полгода после «безрассудного и варварского нападения» в Солсбери.

Накануне полиция графства Уилтшир сообщила, что в 10 километрах от Солсбери два человека отравились неизвестным веществом и были госпитализированы в критическом состоянии. Сначала правоохранители предположили, что пара употребляла крэк или героин, однако позже была инициирована проверка, которая показала, что эти люди пострадали от воздействия «Новичка».