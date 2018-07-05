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Снова «Новичок»: Загадочное отравление в Эймсбери
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Снова «Новичок»: Загадочное отравление в Эймсбери 

Рамблер 19 минут назад
Фото: Reuters
В Великобритании состоится заседание чрезвычайного комитета правительства по делу о новом отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок», сообщает Press Association.
По информации издания, заседание состоится уже сегодня, а председательствовать на нем будет министр внутренних дел Британии Саджид Джавид.
Эту информацию уже подтвердила канцелярия премьер-министра страны Терезы Мэй, процитировавшая слова Джавида о том, что отравление в Эймсбери произошло менее чем через полгода после «безрассудного и варварского нападения» в Солсбери.
Накануне полиция графства Уилтшир сообщила, что в 10 километрах от Солсбери два человека отравились неизвестным веществом и были госпитализированы в критическом состоянии. Сначала правоохранители предположили, что пара употребляла крэк или героин, однако позже была инициирована проверка, которая показала, что эти люди пострадали от воздействия «Новичка».
4 марта в Солсбери нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 10 дней спустя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в этом виновна Россия.
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