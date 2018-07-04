Киллер-аэрофоб вины не признает

Глава крупного преступного сообщества Аслан Гагиев , выданный России Австрией , отказался признавать свою вину и давать показания. По информации следствия, он проходит по четырем статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе, за убийство и организацию преступного сообщества. Если его вина будет признана, Гагиеву грозит пожизненное тюремное заключение.

Светлана Петренко. Лидеру крупного преступного сообщества Аслану Гагиеву, который недавно был экстрадирован в Россию из Австрии, предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса (УК) Российской Федерации. Признать свою вину обвиняемый отказался, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ

«Аслан Гагиев был выдан России Австрией и заключен под стражу. Следственным комитетом России ему предъявлено обвинение по статьям «Организация преступного сообщества», «Бандитизм», «Убийство» и «Незаконный оборот оружия»», — рассказала она. Отметим, что за преступление по статьям 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и 105 УК РФ «Убийство» в определенных случаях предусмотрены наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

Гагиеву, известному под прозвищем Джако, вменяют в вину организацию трех банд, входивших в состав организованной преступной группы (ОПГ), а также в убийствах четырех жителей Северной Осетии

Свою вину Гагиев не признал. Он также отказался давать показания. При этом, согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года, признание вины в содеянном может являться обстоятельством, способствующим смягчению наказания.

По информации следствия, Аслан Гагиев основал и возглавил преступное сообщество, криминальная деятельность которого началась в 2004 году. В ОПГ входило более 50 участников. Банда исполняла заказы на убийства любой сложности. По этой причине в определенных кругах Гагиев и стал известен как «главный киллер России».

В 2014 году Джако бежал из России, после чего его объявили в международный розыск. В начале 2015 года он был задержан в Австрии, где пытался зарегистрироваться в статусе беженца.

МВД России и 20 июня текущего года Джако под спецконвоем в сопровождении представителей Национального центрального бюро Интерпола ФСИН доставили из Вены Москву . В России Гагиев, скорее всего, получит пожизненный тюремный срок.

С просьбой об экстрадиции Гагиева Россия обращалась к Австрии еще в ноябре 2017 года. Тогда австрийские власти удовлетворили соответствующий запрос Генпрокуратуры России , однако реализовать договоренность не смогли. Перед самой посадкой в самолет адвокаты Джако сообщили, что в австрийской тюрьме у мужчины развилась «редкая форма аэрофобии». В подтверждение они предоставили соответствующую справку.

Пока австрийский минюст и Интерпол анализировали документ, защитники Гагиева обратились к Высшему земельному суду Вены с требованием об отмене всех ранее принятых решений по выдаче обвиняемого.

Впрочем, версия редкой аэрофобии российским следователям не показалась убедительной, и они заявили, что не верят в новую болезнь Гагиева.

В СК также выразили уверенность в том, что заболевание было симулировано, потому что Джако опасается тяжести наказания, которое грозит ему в России.

На сегодняшний день арестованы 16 человек, которые подозреваются в участии в группировке Гагиева. Некоторые участники сообщества уже приговорены к длительным срокам заключения. В международном и федеральном розыске находятся еще 13 человек, четверых из которых, включая самого Джако, удалось задержать на территории иностранных государств. В данный момент они также ожидают экстрадиции.

Об одном прецеденте пожизненного лишения свободы члена ОПГ уже известно. В 2012 году за решеткой оказался однофамилец Джако Олег Гагиев, который являлся руководителем банды, входившей в состав преступного сообщества.

Через три года в Черногории задержали еще одного участника ОПГ Ивана Багаева, больше известного под прозвищем «Толик».

Уже в текущем году по решению Мосгорсуда на принудительное лечение отправили участника группировки Гагиева Евгения Яшкина . Он обвиняется в соучастии в 25 убийствах.

По информации следствия, экс-офицер спецназа Евгений Яшкин в группировке чаще всего работал водителем, перевозившим непосредственных исполнителей преступлений. К тому же в его обязанности входило следить за потенциальными жертвами.

По признанию суда, после многочисленных преступлений у Яшкина развилось хроническое психическое расстройство. По этой причине он был освобожден от уголовной ответственности и отправлен на лечение в психиатрическую клинику.

Согласно версии следствия, бандитами из ОПГ было убито 60 человек. В числе жертв преступной группы были сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены. Убийства совершались на территории московского региона и Северной Осетии.

Наиболее резонансными преступлениями банды Гагиева считаются убийства, совершенные ими в 2008 году.

В том же году от рук бандитов Гагиева погибли начальник Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД Северной Осетии Марк Мецаев, начальник отдела Управления уголовного розыска (УУР) МВД Северной Осетии Виталий Чельдиева, его сын Заурбек Чельдиев, а также заместитель прокурора Промышленного района Владикавказа Олег Озиев.

В 2011 году члены ОПГ убили бывшего первого заместителя генерального директора ОАО «Финансовая лизинговая компания» и председателя совета директоров судостроительной группы «WADAN YARDS» Андрея Бурлакова . Он был застрелен из травматического пистолета в одном из столичных кафе. Во время стрельбы пострадала его супруга Анна Эткина