Новое отравление в Солсбери: двое в критическом состоянии

В 10 километрах от британского города Солсбери два человека отравились неизвестным веществом, сообщает пресс-служба полиции графства Уилтшир.

По данным правоохранителей, в доме, расположенном в городе Эймсбери, без сознания были обнаружены мужчина 40 лет и женщина того же возраста.

Сначала полицейские предположили, что пара употребляла героин или крэк, то есть курительный кокаин, однако в настоящее время инициирована проверка, целью которой является уточнение вещества, из-за которого жители Эймсбери почувствовали недомогание.

Также полиция проверяет, не стало ли отравление мужчины и женщины результатом преступления.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице города Солсбери в критическом состоянии.