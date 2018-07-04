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Новое отравление в Солсбери: двое в критическом состоянии
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Новое отравление в Солсбери: двое в критическом состоянии 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
В 10 километрах от британского города Солсбери два человека отравились неизвестным веществом, сообщает пресс-служба полиции графства Уилтшир.
По данным правоохранителей, в доме, расположенном в городе Эймсбери, без сознания были обнаружены мужчина 40 лет и женщина того же возраста.
Сначала полицейские предположили, что пара употребляла героин или крэк, то есть курительный кокаин, однако в настоящее время инициирована проверка, целью которой является уточнение вещества, из-за которого жители Эймсбери почувствовали недомогание.
Также полиция проверяет, не стало ли отравление мужчины и женщины результатом преступления.
В настоящее время пострадавшие находятся в больнице города Солсбери в критическом состоянии.
4 марта в Солсбери нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 10 дней спустя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в этом виновна Россия.
Комментарии109  Ещё 35 источников 
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