Дочь Березовского раскрыла новые подробности смерти отца

Дочь Бориса Березовского уверена, что ее отца убили. Об этом Елизавета Березовская рассказала в интервью украинскому изданию «Гордон».

За помощью в расследовании гибели отца она обратилась к известному немецкому судмедэксперту, специалисту по асфиксии, профессору Бердту Бринкманну. После ознакомления с документами профессор заявил, что ничто в них не указывает на самоубийство.

«И в этот момент я понимаю, что обладаю какой-то страшной тайной, ведь если хотят представить случившееся с папой как самоубийство, а я одна вместе с профессором знаю, что это убийство, то моя жизнь в опасности», — рассказала дочь Березовского.

По ее словам, за неделю до слушания дела в суде Бринкманн приехал в Лондон и объяснил полиции, какие выводы он сделал из письменных заключений экспертов. Также было принято решение, что профессор буде выступать в суде.

Больше всего вопросов у Елизаветы Березовской и немецкого судмедэксперта на суде возникло к охраннику Березовского, который в утро его гибели уехал из дома на несколько часов, не поставив дом на охрану и не включив ни одной камеры. Кроме того, обнаружив, что Березовский заперт в ванной, охранник не вышиб дверь, а стал звонить в скорую помощь.

Несмотря на убедительные доводы профессора, суд вынес вердикт о невозможности достоверно установить обстоятельства смерти Березовского.

Бориса Березовского нашли повешенным в его доме в пригороде Лондона 23 марта 2013 года. Причиной самоубийства олигарха назвали разлад в делах и сопутствующую депрессию.