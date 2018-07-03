Ещё
Дочь Березовского раскрыла новые подробности смерти отца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь Березовского раскрыла новые подробности смерти отца 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Дочь Бориса Березовского уверена, что ее отца убили. Об этом Елизавета Березовская рассказала в интервью украинскому изданию «Гордон».
За помощью в расследовании гибели отца она обратилась к известному немецкому судмедэксперту, специалисту по асфиксии, профессору Бердту Бринкманну. После ознакомления с документами профессор заявил, что ничто в них не указывает на самоубийство.
«И в этот момент я понимаю, что обладаю какой-то страшной тайной, ведь если хотят представить случившееся с папой как самоубийство, а я одна вместе с профессором знаю, что это убийство, то моя жизнь в опасности», — рассказала дочь Березовского.
По ее словам, за неделю до слушания дела в суде Бринкманн приехал в Лондон и объяснил полиции, какие выводы он сделал из письменных заключений экспертов. Также было принято решение, что профессор буде выступать в суде.
Больше всего вопросов у Елизаветы Березовской и немецкого судмедэксперта на суде возникло к охраннику Березовского, который в утро его гибели уехал из дома на несколько часов, не поставив дом на охрану и не включив ни одной камеры. Кроме того, обнаружив, что Березовский заперт в ванной, охранник не вышиб дверь, а стал звонить в скорую помощь.
Несмотря на убедительные доводы профессора, суд вынес вердикт о невозможности достоверно установить обстоятельства смерти Березовского.
Бориса Березовского нашли повешенным в его доме в пригороде Лондона 23 марта 2013 года. Причиной самоубийства олигарха назвали разлад в делах и сопутствующую депрессию.
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они грабят наши магазины, насилуют наших девушек»235
Туроператоры прекращают работу друг за другом40
Москвич поставил рекорд на ЕГЭ39
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар19
Умерла Надежда Саркисян12
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
00:27
Воздушный шар взорвался, налетев на ЛЭП
Происшествия
00:17
В США на видео попало «явление Бога»
В мире
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
01:00
Цискаридзе отреагировал на мем с балеринами-болельщицами
Шоу-бизнес
01:59
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы
Армия Ближний Восток
04:33
Умерла Надежда Саркисян
Шоу-бизнес СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение