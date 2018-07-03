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Воздушный шар взорвался, налетев на ЛЭП
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Воздушный шар взорвался, налетев на ЛЭП 

Рамблер 3 часа назад
На фестивале воздушных шаров в городе Хауэлл (штат Мичиган, США) произошёл страшный инцидент, который лишь по счастливому стечению обстоятельств не закончился трагедией. Воздушный шар летел над дорогой и натолкнулся на линию электропередач. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что шар постепенно спускается, затем раздаётся громкий хлопок, похожий на взрыв, после чего шар загорается и поднимается вверх. Пролетев ещё некоторое расстояние шар медленно опустился в реку. Сообщается, что в корзине шара во время полёта находился только один человек — пилот, управлявший шаром. Мужчина не пострадал, выбраться из воды ему помогли очевидцы происшествия. В данный момент ведётся расследование инцидента.
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