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Названа главная ошибка при тушении «Зимней вишни»
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Названа главная ошибка пожарных в «Зимней вишне» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Арестованный пожарный Андрей Бурсин, руководивший тушением горящего ТЦ «Зимняя вишня», неправильно оценил ранг пожара, направив на место меньше людей, чем требовалось. Об этом сообщает ТАСС.
По версии следствия, Бурсину было «достоверно известно», что для тушения массовых объектов требуются силы «по повышенному рангу пожара» — рангу номер два. Однако он распорядился направить семь основных пожарных автомобилей вместо необходимых для второго ранга 11-и.
Следователи считают, что Бурсин «необоснованно долго» (шесть минут) добирался до четвертого этажа здания, не контролировал работу штаба пожаротушения, не организовал разведку и не опросил очевидцев.
Его сослуживцы заявили, что он не отправлял их в кинозалы и не приказал использовать дымососы. Три звена пожарных обследовали спортзал, еще два звена — другое помещение, хотя очевидцы говорили об оставшихся в кинозалах людях.
Десятого июля суд арестовал Бурсина на два месяца.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек.
Следователи возбудили после пожара несколько дел, в том числе дело о халатности против нескольких пожарных.
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