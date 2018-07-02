Экс-главреда «Флирта» чуть не изнасиловали в лесу

Экс-главреда журнала «Флирт» пытался изнасиловать байкер, сообщает «112».

По данным Telegram-канала, в ночь на 2 июля Станиславу Казакову, ранее приговоренную к условному сроку по статье «Организация занятия проституцией», попытался подвергнуть сексуальному насилию «мотоциклист Роман», как она представила его полицейским, когда писала заявление.

Также бывший главный редактор «Флирта» рассказала правоохранителям, что минувшей ночью выпивала вместе с подругами в разных заведениях Москвы , а завершила вечер в ресторане «Киану», на выходе из которого Роман на мотоцикле «БМВ» предложил подвезти ее.

15 минут спустя байкер привез Казакову в лес и попытался изнасиловать, однако был отвлечен очевидцами, в результате чего девушка сумела вырваться.