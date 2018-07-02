Ещё
Экс-главреда «Флирта» чуть не изнасиловали в лесу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-главреда «Флирта» чуть не изнасиловали в лесу 

Рамблер 1 час назад
Экс-главреда журнала «Флирт» пытался изнасиловать байкер, сообщает «112».
По данным Telegram-канала, в ночь на 2 июля Станиславу Казакову, ранее приговоренную к условному сроку по статье «Организация занятия проституцией», попытался подвергнуть сексуальному насилию «мотоциклист Роман», как она представила его полицейским, когда писала заявление.
Также бывший главный редактор «Флирта» рассказала правоохранителям, что минувшей ночью выпивала вместе с подругами в разных заведениях Москвы, а завершила вечер в ресторане «Киану», на выходе из которого Роман на мотоцикле «БМВ» предложил подвезти ее.
15 минут спустя байкер привез Казакову в лес и попытался изнасиловать, однако был отвлечен очевидцами, в результате чего девушка сумела вырваться.
Комментарии25  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Але, СБУ? Россия выиграла, а у меня весь двор орет!168
Россиян попросили отказаться от Google278
Умерла Ольга Лозовая7
Киев захватил поселок в Донбассе87
Путин присвоил воинским частям украинские названия266
Видео
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
00:48
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
Происшествия
02:19
Умерла Ольга Лозовая
Происшествия Общество
00:59
На волка-одиночку устроила охоту самка оленя
Общество
07:19
Крымский мост «подарили» Украине
В мире Интернет
04:03
Россиян научили правильно опаздывать на работу
Общество
00:58
Пассажиры выпрыгивали из окон горящего поезда на Украине
Происшествия Украина
01:03
Пока вы спали: В Севастополе пожалели Порошенко
Общество
04:42
Телефоны россиян начнут блокировать
Гаджеты Другое
00:41
Экс-главреда «Флирта» чуть не изнасиловали в лесу
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение