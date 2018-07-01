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Появились подробности захвата заложников в Москве
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Появились подробности захвата заложников в Москве 

Дни.ру 1 час назад
В магазине "Дикси" на Большой Академической улице в Москве нетрезвый покупатель с ножом захватил заложников. Мужчина требует 300 тысяч и не позволяет оказать помощь раненой женщине.
Сотрудники полиции вместе с сотрудниками Росгвардии оцепили здание магазина "Дикси" на Большой Академической улице в Москве, где вооруженный ножом мужчина удерживает заложников. Стали известны подробности произошедшего.
>> В магазине в Москве захватили заложников
По информации telegram-канала LifeShot, подвыпивший мужчина украл что-то с полок магазина. Сотрудники "Дикси" заметили это и попытались остановить нарушителя. Тогда он достал нож и набросился на окружающих.
Очевидцы рассказывают, что он порезал одной из женщин руки, а затем приставил нож к горлу. Во второй руке захватчик удерживает банку пива, передает telegram-канал Mash. Как сообщает Пятый канал, мужчина требует 300 тысяч рублей, а переговоры согласен вести только с представителями силовых ведомств.
Специалисты опасаются за здоровье пострадавшей. Вооруженный мужчина не позволяет оказать ей помощь, тогда как она может истечь кровью. Для переговоров с захватчиком прибыл начальник столичного управления МВД Олег Баранов. Также на место выдвинулись сотрудники психиатрической помощи.
Информация о личности пострадавшей разнится. По одним данным, это сотрудница магазина. По другим — случайная посетительница. Также пока не разглашается личность самого захватчика.
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