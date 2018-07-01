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В Пуэрто-Рико вертолет рухнул на пляж
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В Пуэрто-Рико вертолет рухнул на пляж: один человек погиб, трое ранены 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Twitter
В субботу, 1 июля, на пляж в северо-восточной части ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико упал вертолет. В результате ЧП один человек погиб, трое получили ранения. Такие данные сообщает информационное агентство Associated Press.
Как уточняется, крушение произошло рядом с городом Рио-Гранде, к западу от Сан-Хуана, являющегося административным центром Пуэрто-Рико. Рухнул частный вертолет JetRanger, передает ТАСС. Люди, находившиеся в этот момент на земле, не пострадали.
Пока ничего неизвестно о причинах случившегося. Федеральное авиационное управление США проводит расследование.
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