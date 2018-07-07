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В Японии из-за ливней гибнут люди
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СМИ: в Японии из-за ливневых дождей пропавшими числятся почти 40 человек 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: ТАСС
Почти 40 человек числятся пропавшими без вести по всей Японии из-за ливневых дождей, обрушившихся на страну. Об этом в субботу сообщило общественное телевидение NHK.
Отмечается, что в общей сложности в результате мощных ливней и вызванных ими оползней, пропавшими числятся по меньшей мере 38 человек. За прошедшие дни дожди унесли жизни четырех человек.
Рекомендации к эвакуации получили более 0,5 млн человек в различных японских префектурах. Около половины из них — жители префектуры Киото, где уровень воды в реках достиг критического. При правительстве Японии был создан экстренный штаб по сбору информации и координации действий по ликвидации последствий стихии. Кроме того, в ряде районов страны в этих работах были задействованы бойцы Сил самообороны.
Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.
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