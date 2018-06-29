Улюкаев сидит, а деньги идут

Дело Улюкаева живет: Феоктистов получил $2 млн

Замоскворецкий суд Москвы вернул $2 млн из дела экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева генералу ФСБ в отставке и бывшему начальнику службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову. Таким образом, суд удовлетворил его ходатайство о возврате денег, выделенных на проведение оперативного эксперимента.

«Изъятые денежные средства вернуть по принадлежности», — заявила судья Лариса Семенова.

Пока она оглашала постановление, пять судебных приставов загородили Феоктистова от представителей прессы.

«Мы возражали против возврата денег Феоктистову, так как нет законных оснований, документально он не подтвердил, что деньги принадлежат ему, сказал, что деньги частного инвестора», — заявила в суде адвокат Улюкаева Лариса Каштанова.

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрел вопрос возврата средств бывшему генералу в закрытом режиме, тем самым удовлетворив ходатайство ФСБ. При этом заявление с просьбой закрыть процесс поступило в суд за подписью некоего замначальника ФСБ — его имя так и не было названо.

Судья Лариса Семенова заявила, что рассмотрение дела в закрытом режиме необходимо для сохранения персональных данных заявителя.

«Поступило заявление от заместителя руководителя службы, начальника управления ФСБ. Просят со статьей № 9 Федерального закона от 27 мая 1996 «О госохране», в целях обеспечения безопасности Феоктистова, которому предоставлена госохрана, провести рассмотрение заявления в закрытом режиме», — объяснила судья.

Узнав о ходатайстве спецслужбы, Улюкаев категорически возражал закрытию процесса. Адвокат экс-министра Каштанова напомнила суду, что Феоктистов уже не является штатным сотрудником ФСБ. Тем не менее, судья Лариса Семенова свое мнение не изменила.

Сам бывший глава Минэкономразвития участвовал в процессе о возврате средств генералу ФСБ Феоктистову по видеосвязи из колонии №1, расположенной в микрорайоне Твери Большие Перемерки.

Осужденный чиновник был пострижен коротко и одет в черную тюремную робу. Вместе с ним в отдельном комнате сидел конвоир.

Что касается экс-генерала ФСБ, то он явился в суд лично. Феоктистов был в штатском — с недавнего времени он больше не занимает пост начальника службы безопасности «Роснефти».

Напомним, Улюкаев был задержан сотрудниками ФСБ в офисе «Роснефти» в ноябре 2016 года после того, как он принял от главы компании Игоря Сечина сумку с деньгами. Незадолго до спецоперации глава службы безопасности нефтяной компании Феоктистов написал заявление в ФСБ о вымогательстве Улюкаевым взятки. Сумма размером $2 млн, судьба которой решилась 29 июня в Замоскворецком суде, была найдена экс-генералом у некого «частного инвестора» и использовалась для оперативного эксперимента.

«Согласно показаниям Феоктистова, $2 млн он взял у своего знакомого, частного инвестора. При этом он не объяснял ему причин, он до сих пор не знает, для чего эти деньги были. Он просто принес их в «Роснефть», — заявил в декабре 2017 года адвокат экс-министра Тимофей Гриднев.

Защитник Улюкаева напомнил суду, что привлечение частных денег для спецоперации по делу экс-главы ГУЭБиПК Дениса Сугробова было расценено как преступление.

Дело Улюкаева стало последним в карьере Феоктистова. После него он ушел в отставку с поста главы службы безопасности «Роснефти». До работы в нефтяной компании он был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности (УСБ). А ранее Феоктистов около пяти лет руководил 6-й Службой УСБ ФСБ и занимался оперативным сопровождением резонансных уголовных дел.

Олег Феоктистов был допрошен в ходе дела Улюкаева как свидетель обвинения, и именно его показания стали основой для доказательства вины экс-министра. Так, бывший генерал заявил, что Улюкаев во время беседе с Сечиным «с помощью двух пальцев указал сумму вознаграждения, которое хотел получить, это было равнозначно двум миллионам долларов».

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал вину Улюкаева в получении взятки в размере $2 млн от Сечина за содействие в приватизации «Башнефти» . Экс-министра приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Ему также было запрещено занимать должности в органах власти и госкорпорациях в течение определенного срока после освобождения. Сам обвиняемый свою вину так и не признал.

12 апреля после рассмотрения апелляции Мосгорсуд скорректировал приговор бывшему чиновнику. Так, суд исключил наказание в виде запрета работать в госорганах после освобождения.

Также Замоскворецкий суд Москвы постановил частично снять арест с имущества Улюкаева, чтобы тот смог оплатить штраф.