С Керимова сняли все обвинения

Французская полиция сняла с российского сенатора Сулеймана Керимова все обвинения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Керимов подозревался в совершении незадекларированных сделок при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов.

По словам источника, в ближайшее время Керимову вернут паспорт и залог.

Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года. Позже сенатор вышел на свободу под залог в 5 млн евро, однако, согласно условиям сделки, отдал французским властям свой паспорт и обязался оставаться в пределах департамента Приморские Альпы.