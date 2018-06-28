С Керимова сняли все обвинения 

Французская полиция сняла с российского сенатора Сулеймана Керимова все обвинения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Керимов подозревался в совершении незадекларированных сделок при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов.
По словам источника, в ближайшее время Керимову вернут паспорт и залог.
Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года. Позже сенатор вышел на свободу под залог в 5 млн евро, однако, согласно условиям сделки, отдал французским властям свой паспорт и обязался оставаться в пределах департамента Приморские Альпы.
Сумма залога после апелляции прокуратуры Ниццы была увеличена до 40 млн евро. Керимов периодически приезжал в Россию с разрешения суда.