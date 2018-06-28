Ещё
С Керимова сняли все обвинения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С Керимова сняли все обвинения 

Рамблер 42 минуты назад
Французская полиция сняла с российского сенатора Сулеймана Керимова все обвинения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Керимов подозревался в совершении незадекларированных сделок при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов.
>> Сулеймана Керимова госпитализировали
По словам источника, в ближайшее время Керимову вернут паспорт и залог.
Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года. Позже сенатор вышел на свободу под залог в 5 млн евро, однако, согласно условиям сделки, отдал французским властям свой паспорт и обязался оставаться в пределах департамента Приморские Альпы.
Сумма залога после апелляции прокуратуры Ниццы была увеличена до 40 млн евро. Керимов периодически приезжал в Россию с разрешения суда.
Комментарии64
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкий фрегат стал жертвой собственной ракеты120
Оскорбивший россиянок журналист оправдался за «шлюх»80
Похороны Дементьева обернулись скандалом6
Россияне рискуют остаться без пенсий44
Страдающая неизвестной болезнью МакSим сделала заявление8
Видео
00:28
С Керимова сняли все обвинения
Происшествия
00:33
Страдающая неизвестной болезнью МакSим сделала заявление
Шоу-бизнес
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика Недвижимость
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:18
Москалькова решила посетить Сенцова
Политика
03:52
Названо место встречи Трампа и Путина
Политика Ближний Восток
03:09
Путин рассказал о выводе войск из Сирии
Политика Армия
01:17
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Политика
00:59
Почтенный волгоградец затмил интернет-звезду
Общество
03:16
Москвича избили батоном в магазине
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение